В Лангепасе оштрафовали парня за уклонение от армии в течение двух лет

24-летнему жителю Лангепаса придется выплатить огромный штраф за то, что он отказывался от службы в армии с 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Три года назад молодой человек уже опадал под аналогичную статью. Тогда ему назначили штраф в 18 тысяч. В 2022 году лангепасец вновь оказался на скамье подсудимых. Парень объяснил, что состоит на учете у психиатра и принимает лекарства. Но назначенная судебная экспертиза не подтвердила эту информацию.

«У молодого человека нарушений психической деятельности выявлено не было, равно как и признаков заболевания, на которое ссылался подэкспертный», — сообщает пресс-служба суда.

Суд приговорил парня к штрафу в 100 тысяч рублей.