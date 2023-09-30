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Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре

СФР опубликовал график выплат пенсий и пособий югорчанам в октябре

Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре
Фото: pexels

Отделение СФР по ХМАО опубликовало график выплат пенсий и пособий в октябре 2023 года. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее.

3 октября 2023 года через банки родителям поступят:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– пособие по беременности и родам;

– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

5 октября 2023 года — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

6 октября — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям

5, 10, 18, 20 октября 2023 года через кредитные организации придет пенсия.

Если выплаты поступают по почте, то пособия и пенсии доставляются с 4 по 30 число в зависимости от графика почтового отделения.

Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.


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30 сентября в 10:11, просмотров: 2867, комментариев: 0
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