Аккаунт главы ХМАО копировали аферисты

Мошенник продолжают копировать страницы властей Югры и рассылать людям от их имени сообщения. Так, глава региона Наталья Комарова заявила, что аферисты скопировали ее профиль.

«В «Телеграмм» появился фейковый аккаунт, с которого от моего имени рассылаются сообщения. Мне известно о двух таких инцидентах, возможно их уже больше. Если вы, ваши близкие получили подобные сообщения, пожалуйста, заблокируйте аккаунт и телефонный номер, с которого вам будут звонить или писать», – написала губернатор у себя в соцсетях.

Напоминаем, ранее аферисты создали фейковые аккаунты первого замгубернатора Алексея Шипилова, мэра Сургута Андрея Филатова и председателя Думы Сургута Максима Слепова.