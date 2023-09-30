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Мошенники создали фейковый аккаунт губернатора Югры

Аккаунт главы ХМАО копировали аферисты

Мошенники создали фейковый аккаунт губернатора Югры
Фото: t.me/komarova_ugra

Мошенник продолжают копировать страницы властей Югры и рассылать людям от их имени сообщения. Так, глава региона Наталья Комарова заявила, что аферисты скопировали ее профиль.

«В «Телеграмм» появился фейковый аккаунт, с которого от моего имени рассылаются сообщения. Мне известно о двух таких инцидентах, возможно их уже больше. Если вы, ваши близкие получили подобные сообщения, пожалуйста, заблокируйте аккаунт и телефонный номер, с которого вам будут звонить или писать», – написала губернатор у себя в соцсетях.

Напоминаем, ранее аферисты создали фейковые аккаунты первого замгубернатора Алексея Шипилова, мэра Сургута Андрея Филатова и председателя Думы Сургута Максима Слепова.


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Сегодня в 09:09, просмотров: 51, комментариев: 0
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