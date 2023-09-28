В вузах Югры начали преподавать «Основы российской государственности»

Эксперты из Югры провели обсуждение актуальности и важности введенного в вузы России курса «Основы российской государственности». Этот предмет охватывает пять разделов, включая «Что такое Россия?», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство России» и «Вызовы будущего и развитие страны».

Участники обсуждения подчеркнули важность этого курса для формирования гражданской позиции и идеологической направленности у студентов. Они выразили мнение, что этот курс следует вводить не только на первых курсах вузов, но и на более ранних этапах образования, чтобы обеспечить более глубокое понимание идеологических и исторических аспектов российской государственности.

Участники дискуссии пришли к выводу, что курс «Основы российской государственности» должен иметь не только историческое и культурное значение, но и четкую идеологическую направленность, способствующую единству и гражданской активности в многонациональном обществе.

Руководитель мультимедийного исторического парка «Россия – моя история. Югра» Виталий Малыхин подчеркнул важность практической применимости этого курса и необходимость постоянного обновления его содержания в соответствии с современными вызовами и задачами, стоящими перед страной.