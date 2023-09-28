Лесные пожары возобновились в ХМАО

В ХМАО после недавнего снятия запрета на посещение лесов возобновились лесные пожары. К их возникновению причастны рыбаки, охотники и отдыхающие, считают в региональном ГУ МЧС.

«Летом основной их причиной являлись грозы, которые остались позади. По мнению специалистов, на сегодняшний день основной причиной природных пожаров является человеческий фактор, а именно - рыбаки, охотники и отдыхающие», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

Там добавили, что сотрудники МЧС совместно с инспекторами ГИМС МЧС проводят рейды. Сегодня такой рейд прошел в Нижневартовске. Инспекторы и спасатели побеседовали с горожанами и вручили им памятки.