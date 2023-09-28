Правительство Югры распределило почти 3 млрд рублей на нужды жителей

Правительство Югры приняло решение о перераспределении почти 3 млрд рублей, которые были накоплены благодаря экономии бюджетных расходов. Эти изменения были внесены в сводную бюджетную роспись на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов региона.

Перераспределение средств охватывает 18 государственных программ Югры, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона. Эти средства будут направлены на обеспечение приоритетных расходов как в бюджете автономного округа, так и муниципальных образований.

Согласно решению, из высвободившихся средств 1,5 млрд рублей будет направлено муниципальным образованиям для поддержки строительства и жилищных отношений. Дополнительные почти 650 млн рублей будет выделено на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Также 584 миллиона рублей округ направит на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На содействие трудовой занятости осужденных планируется выделить 100 миллионов рублей.

Губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула важность оперативного решения вопросов по обеспечению граждан жильем. «Речь о первоочередном праве получения жилых помещений для нуждающихся, если они проживают в аварийных домах, состоят на муниципальном учете на получение жилья на условиях социального найма. Прошу глав муниципалитетов оперативно решать эти вопросы. Заместителя губернатора Азата Ислаева прошу проконтролировать наличие нормативной базы в муниципалитетах для реализации этих задач. Проконтролируйте сроки исполнения всех решений», – настроила коллег глава региона.