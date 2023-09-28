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​В Югре – новый начальник ФСИН. Ранее он работал в Коми

Новым руководителем ФСИН по Югре стал Владимир Дранишников

​В Югре – новый начальник ФСИН. Ранее он работал в Коми
Фото admhmao.ru

В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, генерал-полковником внутренней службы Аркадием Гостевым. Он представил главе региона нового начальника управления ФСИН России по Югре – полковника внутренней службы Владимира Дранишникова.

Глава федеральной службы подчеркнул, что Владимир Дранишников обладает богатым опытом в уголовно-исполнительной системе, работая в ней с 1995 года. До назначения на должность в Югре он занимал пост первого замначальника управления ФСИН в Республике Коми.

Генерал-полковник Гостев подчеркнул важность обеспечения надежной изоляции и безопасности граждан, содержащихся в местах лишения свободы, а также соблюдения их прав и законных интересов. Он также выразил приоритетные задачи, включая воспитательную работу с осужденными, предоставление качественной медицинской помощи, и обеспечение их трудовой занятости. Он подчеркнул важность сотрудничества между ведомствами и органами власти в реализации федерального закона «О пробации в Российской Федерации» и увеличения числа мест для принудительных работ и трудовой адаптации осужденных.

«В автономном округе производится более ста наименований продукции в учреждениях исправительной системы. В рамках соглашений с правительством округа действуют исправительные центры, есть перспективы создания в 2023 году еще 200 мест ресоциализации осужденных и освобождающихся из мест лишения свободы», – отметил Гостев.

Губернатор Наталья Комарова поздравила Владимира Дранишникова с назначением и подчеркнула важность трудовой реабилитации осужденных. «До того, как было дано соответствующее поручение Президента Российской Федерации, в 2021 году в Сургуте было создано первое подразделение в Югре. До конца года планируем довести количество рабочих мест в исправительных центрах до 603», – прокомментировала глава региона.

Владимир Дранишников, участвуя во встрече через видеоконференц-связь, выразил готовность к выполнению поставленных задач и укреплению сотрудничества с органами власти в Югре. Он подчеркнул важность соблюдения правопорядка, трудоустройства осужденных, создания рабочих мест в исправительных центрах и развития партнерских отношений с регионом.


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Сегодня в 12:34, просмотров: 126, комментариев: 0
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#363 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
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              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#363 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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