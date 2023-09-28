Губернатор Югры провела рабочую встречу с председателем Совета Федерации

В ходе своей рабочей поездки в Москву губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Главной темой обсуждения стали вопросы развития законодательства в области недропользования.

В ходе беседы, Валентина Матвиенко подчеркнула важность учета мнения представителей регионов, таких как Югра, в развитии законодательства. «Развивать законодательство в этом направлении надо. И когда занимаемся разработкой законопроектов или их сопровождением, стараемся учитывать мнение субъектов. Ваше мнение как опытного губернатора и политика очень ценно», – отметила спикер верхней палаты российского парламента.

В свою очередь, Наталья Комарова подчеркнула неотложную необходимость развития законодательства в сфере недропользования в соответствии с решениями президента России. Она также выразила надежду, что сенаторы подключатся к разработке правовых решений, которые способствуют более эффективному использованию природных ресурсов нашей страны.

Эта встреча подчеркнула важность сотрудничества между регионами и федеральными органами власти для разработки более совершенного и эффективного законодательства в области недропользования, что, в свою очередь, будет способствовать устойчивому развитию российской экономики и эффективному управлению природными ресурсами.