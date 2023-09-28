«Этнодеревню» в Русскинской запустили почти на год раньше срока

В деревне Русскинская Сургутского района открыли «Этнодеревню». Подрядчик сдал пространство почти на год раньше запланированного срока, сообщил глава района Андрей Трубецкой.

«Новый объект – часть Арт-парка, который мы открыли в поселении в 2019 году. «Этнодеревня» представляет собой музей под открытым небом, где можно погрузиться в культуру северных народов. Это модельное стойбище с традиционными хантыйскими жилищами и лабазом, арт-объектами – семья у очага, лодка с рыбаком, фигуры птиц и животных. Стоимость новой локации составляет 58,1 млн рублей. Средства выделили из районного бюджета», - написал Андрей Трубецкой на своих страницах в соцсетях.

Туристический потенциал Русскинской развивают все последние годы. В концепцию развития деревни входят четыре функциональные зоны. Первой стала Событийная площадь. Также в Русскинской планируется организовать зону отдыха у воды и глемпинг-парк для комфортного размещения туристов.