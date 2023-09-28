Суд обязал мэрию Урая отремонтировать опасную дорогу

Суд обязал администрацию Урая отремонтировать опасную для автомобилистов дорогу. Нарушения обнаружили сотрудники прокуратуры в ходе проверки, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«Установлено, что на участке автомобильной дороги по ул. Ивана Шестакова на дорожных боковых ограждениях в местах крепления балок барьерного ограждения отсутствуют жесткие консоли, начальные и концевые участки ограждений не занижены до уровня земляного полотна, кроме того, на балках ограждения отсутствуют светоотражающие элементы», - рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Выявленные нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения, резюмировали в прокуратуре.

Прокурор Урая обратился в суд с требованием обязать администрацию города устранить нарушения. Суд иск удовлетворил. Чиновникам дали 12 месяцев на ремонт опасного участка дороги.