Два водителя пострадали в ДТП в Сургутском районе

Накануне, 27 сентября, на улице Магистральной в Лянтор произошло ДТП, в котором пострадали двое водителей иномарок. По предварительной информации, виновником аварии стал 58-летний мужчина. При выезде на дорогу с прилегающей территории он столкнулся с другим автомобилем.

«Около 19:40, на улице Магистральной города Лянтор Сургутского района, 58-летний водитель «Nissan Almera», по предварительным данным, при выезде на дорогу с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении движущемуся по ней автомобилю «Subaru Legacy» под управлением 28-летнего водителя, вследствие чего произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП оба водителя получили травмы», − говорится в сообщении пресс-службы в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировали три ДТП, в которых четыре человека получили травмы.