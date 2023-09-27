Югра примет участие в XI агропромышленной выставке УрФО

Предприятия из Югры представят свою продукцию на XI межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, которая пройдет в Челябинске с 27 по 29 сентября. Там можно будет увидеть экспозиции шести регионов Урала, включая Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области, Югру и Ямал. В мероприятиях выставки примут участие полномочный представитель резидента в УрФО Владимир Якушев, а также ожидаются губернаторы всех шести регионов, входящих в федеральный округ.

Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, делегацию автономного округа возглавит губернатор Наталья Комарова. С ней в Челябинск отправятся замгубернатора Сергей Черняев, директор департамента промышленности Кирилл Зайцев и другие представители окружного правительства. Департамент промышленности Югры, который организует региональную экспозицию, акцентирует внимание на том, что продукция местных производителей отмечена товарным знаком «Сделано в Югре». Он является гарантией качества и безопасности продукции.

В рамках выставки запланированы конференции, круглые столы и семинары, нацеленные на обсуждение организации агробизнеса, внедрения сельскохозяйственных технологий и вопросов привлечения кадров в агропромышленный комплекс. Кроме того, состоится дегустационный конкурс «Лучший продукт – 2023», на котором сельскохозяйственные производители из Югры представят свои брендовые товары.