30 новых заболевших коронавирусом выявили в Югре за сутки

В ХМАО за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее было 7 новых заболевших. За весь период в округе зарегистрировали 271 071 лабораторно подтвержденный случай ковида, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Новые случаи заражения зафиксированы в 9 муниципалитетах. В Сургуте и Ханты-Мансийске - по 7, Ханты-Мансийском районе - 5, Нижневартовске - 4, Нягани и Лангепасе - по 2, Березовском, Нижневартовском и Советском районах - по 1.

«Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 6 новых случаев COVID-2019, среди рабочих - 4 случая, среди служащих – 5, среди медицинских работников – 0, среди пенсионеров – 7. В категории «прочие» установлено 8 случаев», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что у всех новых заболевших наблюдаются симптомы ОРВИ.