В Югре завершается прием заявок на два престижных конкурса для предпринимателей

Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа приглашает предпринимателей участвовать в ежегодных конкурсах «Лучший товар Югры» и «Лидер бизнеса Югры». Они направлены на выявление лучших образцов товаров и услуг, поддержку региональных производителей и распространение позитивного опыта предприятий в сфере качества и конкурентоспособности. Участникам следует поторопиться – прием заявок завершается 30 сентября.

Девиз конкурсов: «Качество, лидерство, признание», и они призваны помочь предпринимателям представить свои продукты и услуги широкой аудитории, увеличить узнаваемость бренда и получить знак качества после прохождения нескольких этапов конкурса.

Конкурс «Лучший товар Югры – 2023» проводится при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа и предоставляет предпринимателям возможность доказать качество своей продукции, расширить рынок сбыта и увеличить узнаваемость бренда не только на региональном, но и на межрегиональном, федеральном и международном уровнях.

Конкурс «Лидер бизнеса Югры – 2023» является отборочным этапом для участия в Национальной премии в области развития предпринимательства «Золотой Меркурий», которая ежегодно организуется при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы России. Этот конкурс помогает выявить передовые отечественные бизнес-модели и способствует пропаганде идеи социальной ответственности бизнеса.

Конкурсы для предпринимателей проводятся в автономном округе с 2003 года. Победители получат заслуженное признание и награды в рамках ярмарки-выставки «Товары земли Югорской», которая состоится в декабре этого года.

Чтобы принять участие в конкурсах, предпринимателям необходимо заполнить соответствующую форму и отправить её на адрес электронной почты konkurs@tpphmao.ru. Информационно-консультационная поддержка участников ведется по следующим телефонам: 8(3467) 371-882, 371-445, 371-888, 8-800-201-86-10.