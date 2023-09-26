30 учебных заведений приняли участие в студенческой неделе добра

В ХМАО завершилась студенческая неделя добра. Она объединила 30 учебных заведений из 17 муниципалитетов. Участие в мероприятии приняли 15 тысяч человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Студенты проводили время с пожилыми людьми в специальных центрах. Они устраивали игры, мастер-классы и концерты, чтобы подарить радость и улыбку. Кроме того, проводились субботники и спортивные мероприятия», - рассказали подробности в пресс-службе.

В Сургуте и Нижневартовске прошли фестивали студенческого добровольчества. Стало известно, что в Сургутском государственном педагогическом университете и Нижневартовском политехническом колледже появятся коворкинг-пространства Добро.Центры. У студентов будет комфортное место для создания важных проектов.