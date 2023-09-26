Российский тревел-блогер Алексей Жирухин поделился впечатлениями о городе-призраке в Югре

Блогер-путешественник Алексей Жирухин посетил поселок геологов и шахтеров Додо в Березовском районе Югры. Своими впечатлениями он поделился в своих соцсетях.

«О богатом прошлом поселка геологов напоминают разбросанные камни и ящики с кернами. Но мы приехали сюда не ради этого. Сейчас в Додо остался один интересный объект — заброшенная штольня, которую называют «Дом Снежной королевы». В ней можно полюбоваться огромными ледяными снежинками, − поделился тревел-блогер. − В дальних коридорах, куда не доходит теплый воздух, на стенах вырастают огромные снежинки и падают на пол из-за своего веса. Выглядит очень необычно и очень красиво, особенно если их подсветить. Ну и в память об этой поездке я пополнил свой домашний музей образцами кварца и горного хрусталя, который нашел там».

Алексей Жирухин рассказал, что добыча в городе-призраке велась почти 70 лет. Затем штольни закрыли, а в начале 2000-х годов поселок расформировали. По разным источникам в нем проживали от 100 до 300 человек.

«Добраться сюда не просто и не близко, от Ханты-Мансийска 800 км. Если зимой еще можно проехать по зимнику через Саранпауль и Неройку, то летом нужно забрасываться в один из этих поселков на вертолете и потом еще ехать на вахтовке», − добавил путешественник.

Напоминаем, ранее Наталья Комарова в ходе поездки в Березовский район посетила туристическую базу «Нёр-Ойка», которая предлагает разнообразные программы для туристов, включая пешие маршруты к водопадам, озерам и горным плато, сплавы на катамаранах, рыбалку и экскурсии к месторождению кварца под названием Додо.