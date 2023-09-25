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Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в ХМАО превышен на 54%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Югре выросла на 18% за неделю

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в ХМАО превышен на 54%
Фото: pixabay

В Югре эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 54%. За неделю с 18 по 24 сентября в регионе зарегистрировали 139,2 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 18,1%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

В территориальной структуре доминирует население Сургута на 38%, Нижневартовска – 13,1%, Нефтеюганска – 9,3%. Рост заболеваемости отмечается в Сургутском, Октябрьском, Кондинском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах, а также в Сургуте, Лангепасе, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Покачах, Когалыме и Пыть-Яхе.

Случаи заражения коронавирусом на прошлой неделе зарегистрированы в 20 муниципалитетах ХМАО. Больше всего в Сургуте (28,1%), Ханты-Мансийске - 12,8% и Урае (8,7%). Рост заболеваемости отмечается в Березовском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах, а также в Ханты-Мансийске, Урае, Сургуте, Лангепасе и Пыть-Яхе.

«В возрастной структуре заболевших COVID-19 относительно прошлой недели возросла доля взрослых до 83,7%, а в социальной структуре нарастает доля неработающего населения до 23,5% и работающего населения до 23,0%, доля пенсионеров составила 22,4%», - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.


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Сегодня в 17:50, просмотров: 227, комментариев: 0
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