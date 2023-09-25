34 без вести пропавших югорчан нашли полицейские за два дня

В Югре полицейские подвели итоги профилактического мероприятия «Розыск». Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

«За 2 дня полицейские установили 81 лицо, находящееся в розыске, идентифицировали личность 3 неопознанных трупов и нашли место нахождения 34 без вести пропавших граждан, в числе которых 8 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что 39 человек из числа тех, кого удалось найти, находились в федеральном розыске, 8 – в межгосударственном. Так, в поселке Зеленоборск Советского района полицейские задержали ранее судимого 40-летнего уроженца Челябинска, находящегося в розыске за совершение кражи в Москве. В Нижневартовске задержали 26-летнего гражданина Киргизии, обвиняемого в мошенничестве и находящегося в межгосударственном розыске. А в Мегионе скрывался 31-летний житель Омской области, находящийся с апреля в федеральном розыске за совершение кражи в родном регионе.