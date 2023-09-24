Добыча нефти в Югре снизилась на 18 млн тонн в 2023 году

В Югре снижают добычу нефти с 535 млн тонн в прошлом году до 517 млн тонн в этом. Такие изменения связаны с договоренностью с ОПЕК+, рассказала губернатор округа Наталья Комарова.

«Наша с вами задача состоит в том, чтобы такого рода регулируемое снижение добычи нефти ни в коем случае не повлияло на объемы работ, связанных с инвестированием в ТЭК, в нефтегазодобычу и в качество жизни людей. И в этой связи, безусловно, мы работаем, формируем пакеты предложений по тому, чтобы обеспечить снижение влияния этих рисков на сказанное мной выше в большом смысле, по большим показателям, по большому периметру», – добавила глава Югры.

Напоминаем, ранее югорчанам назвали вакансии с самими высокими зарплатами в нефтяной отрасли.