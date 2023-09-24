Больше всего заболевших ковидом зарегистрировали в Сургуте

В Югре за последние сутки зарегистрировали 42 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Чаще всего COVID-19 фиксировали в Сургуте – 11 зараженных, в Ханты-Мансийске – 8 и в Урае – 7, рассказали в окружном Роспотребнадзоре.

«В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 9 случаев, 18-29 лет – 7 случаев, 30-49 лет – 12, 50-64 лет – 10, старше 65 лет – 4», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Югре всего зарегистрировано 270 988 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

Напоминаем, в Сургуте закрывают классы на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ среди детей.