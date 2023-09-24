Клещи продолжают кусать жителей Югры, несмотря на похолодание

За минувшую неделю клещи покусали 12 жителей Югры. С начала эпидемического сезона в округе зарегистрировано 5 295 обращений за медицинской помощью из-за присасывания кровососов, отмечают в Роспотребнадзоре.

«Наибольшее число югорчан пострадало на минувшей неделе в лесу – 34,6 %, на дачах – 28,4%, в черте городов, поселков – 18,9%, завозных – 14,6%, на кладбищах – 1,5%, в парках и скверах – 1,5%, пляжи, набережные – 0,7%», – говорится в сообщении ведомства.

Подчеркнем, что привиты против клещевого энцефалита оказались лишь 18,7% общего числа обратившихся за помощью, а также 31,7% пострадавших детей.