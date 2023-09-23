Комарова и департамент образования и науки ХМАО попали под санкции Канады

Губернатор Югры Наталья Комарова попала под санкции Канады. Также в обновленном списке оказались омбудсмен Наталья Стребкова, уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова, директор департамента соцразвития региона Тереза Пономарева и глава Кондинского района Андрей Мухин.

В перечне, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Канады, можно также обнаружить российского гимнаста Никиту Нагорного, который приезжал в Сургутский район на первый чемпионат УрФО по фиджитал-спорту.

Из организаций под санкции попал департамент образования и науки ХМАО. Вместе с ним в списке появились «Русское географическое общество», Национальный комитет по исследованиям БРИКС, университет ВШЭ, молодая гвардия «Единой России».