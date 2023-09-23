Житель ХМАО сможет накопить на дом, если будет откладывать всю зарплату четыре года

Чтобы купить частный дом, югорчанину придется откладывать всю свою зарплату в течение четырех лет. Об этом сообщает портал Mirkvartir.ru.

Анализ проводился методом сопоставления средних зарплат и цен на частные дома. Сведения по среднемесячному доходу граждан были взяты из последних данных Росстата, а средние цены на дома – из собственной аналитики Mirkvartir.ru. Предполагалось, что для обзаведения такой недвижимостью покупатель будет откладывать всю свою зарплату целиком и не пойдет в банк за ипотекой.

В ЯНАО этот показатель значительно хуже. Чтобы купить собственный дом, жителю региона предстоит копить порядка семи лет. А вот проживающему в Тюменской области всего пять.

Наиболее сложная ситуация в Дагестане, Чечне и Севастополе. Там откладывать на свой дом придется около 20 лет.