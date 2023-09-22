58 тысяч квадратных метров жилья возвели в Сургутском районе с начала года

В Сургутском районе с начала 2023 года возвели 58 тысяч кв. м. жилья. Новые дома появились в Белом Яре, Лянторе и отдаленном Угуте, сообщил глава района Андрей Трубецкой в ходе пресс-конференции.

«За оставшиеся месяцы рассчитываем достичь намеченные 64,9 тысяч кв. м – это пять многоквартирных домов в Лянторе, Барсово, Солнечном, Белом Яре. Кроме того, застройщики планируют сдать жилые объекты в Высоком Мысе и начать строительство двух домов в Федоровском», - рассказал Андрей Трубецкой.

По его словам, в ближайшие годы новые микрорайоны и жилые кварталы могут появиться в Высоком Мысе и Федоровском. Градостроительной документацией Высокого Мыса предусмотрен квартал под индивидуальное жилищное строительство. Там планируется создать более 200 земельных участков. В Федоровском на 15 гектарах могут появиться высотки в девять и более этажей.