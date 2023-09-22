В ХМАО возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка

В Югре возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка. Инцидент произошел 15 сентября в поселке Пионерский. 10-летний мальчик гулял на детской площадке, когда на него набросилось животное. Пес укусил несовершеннолетнего за плечо правой руки.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, полноты и своевременности мер, принятых администрацией поселка в целях предупреждения несчастных случаев по вине безнадзорных животных, расследование продолжается», – рассказали следователи.