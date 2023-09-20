Югра примет крупное совещание о роли природного газа в развитии России

В Ханты-Мансийске состоится важное событие для российской энергетической отрасли – выездное заседание Российского газового общества и Союза нефтегазопромышленников России на тему «Роль природного газа в развитии Югры и России».

На мероприятии соберутся представители власти, энергетической отрасли и эксперты – губернатор Югры Наталья Комарова, члены Государственной думы, представители ПАО «Газпром», Союза нефтегазопромышленников России, Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество», а также представителей бизнеса и общественных организаций. В заседании через систему ВКС примет участие первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

23 сентября участники выездного заседания посетят поселок городского типа Березово, где состоится торжественное мероприятие на скважине Р-I, а также пройдет обзорная экскурсия по поселку. Затем участники мероприятия вернутся в столицу округа, где смогут познакомиться с местными достопримечательностями.

Большое совещание приурочено к памятной дате – открытию первого месторождения газа в Западной Сибири в Березово 21 сентября 1953 года. Оно стало важным этапом в истории разведки и освоения углеводородных месторождений в нашем регионе, и оказало большое влияние на развитие нефтегазовой отрасли в России. Это стало первым шагом к выявлению Западно-Сибирской низменности как крупнейшей нефтегазоносной провинции в России.