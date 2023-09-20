В Югре на 100 заключенных браков приходится 90 разводов

В Югре за период с января по июль 2023 года количество разводов составило 90% от числа заключенных браков. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года югорчане стали чаще разводиться, сообщает Тюменьстат.

«На 100 заключенных браков приходится 90 разводов, против 82 в соответствующем периоде 2022 года. Коэффициент брачности в расчете на 1000 человек составил 6,3‰, коэффициент разводимости – 5,7‰ (в январе-июле 2022 года - 6,4 и 5,2‰ соответственно)», - говорится в сообщении.

В абсолютных цифрах за первое полугодие в ХМАО отношения зарегистрировали 6,3 тысячи пар, расторгли - 5,6 тысячи. Год назад было 5,2 тысячи разводов против 6,3 тысячи новых браков.