Свыше 100 уголовных дел против мигрантов рассмотрят суды в ХМАО

В ХМАО суды рассмотрят свыше 100 уголовных дел, возбужденных против мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Принятыми мерами в текущем году пресечено более 300 преступлений и 5000 административных правонарушений данной категории, в суд направлено для рассмотрения по существу более 100 уголовных дел», - говорится в сообщении.

В СУ СКР по ХМАО уточнили, что за восемь месяцев 2023 года в Югре произошло 264 преступления с участием иностранных граждан. Из них 136 - тяжкие и особо тяжкие, пишет «Вестник Сургутского района».