Два новых стойбищных детских сада открылись в Сургутском районе

В Сургутском районе заработали два новых стойбищных детских сада. Садик под названием «Канэк» («Ягода») открылся в районе Ульт-Ягуна, а «Торум Тувэт» («Северное сияние») - в окрестностях Нижнесортымского. Занятия будут проходить в онлайн-формате из-за удаленности стойбищ, сообщает пресс-служба администрации Сургутского района.

«Новые группы онлайн-обучения дошколят, проживающих на угодьях, организованы в рамках окружного проекта «IT-стойбище». Заниматься с детьми ханты будут воспитатели Ульт-Ягунского детского сада «Мальвина» и Нижнесортымского «Северное сияние», - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас в Сургутском районе работает пять стойбищных школ-садов. Помимо Ульт-Ягуна и Нижнесортымского они расположены в Русскинской, Угуте и Лянторе. Только в этом году шесть выпускников стойбищных школ из родовых угодий с 1 сентября отправились в начальную школу.