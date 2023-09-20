В Нефтеюганске столкнулись автомобили, водители которых ехали на запрещающий сигнал светофора

В Нефтеюганске вечером накануне, 19 сентября, произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось на перекрестке улиц Сургутская - Жилая. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 33-летний водитель «ВАЗа», поворачивая налево на запрещающий сигнал светофора, не уступил дорогу встречной Toyota, которая также ехала на «красный».

В результате автоаварии оба водителя и пассажир иномарки получили травмы, уточнили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 2 ДТП с пострадавшими. Травмы получили 4 человека.