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«Не содержит вредные вещества»: югорскую оленину проверили на ГОСТ

Представители Роскачества проверили югорскую оленину на ГОСТ

«Не содержит вредные вещества»: югорскую оленину проверили на ГОСТ
Фото: ru.freepik.com

Роскачество проверило производство «Саранпаульской оленеводческой компании» на соблюдение всех требований и стандартов ГОСТа. Специалисты не выявили вредные вещества в продукции, рассказали в Фонде развития Югры.

«Саранпаульская оленеводческая компания занимается разведением оленей, поголовье которых составляет более 18 тыс. голов. На предприятии работают 53 специалиста из числа коренного местного населения с практическим опытом и знанием специфики трудовой деятельности в области оленеводства. Саранпаульская оленина не содержит вредные вещества, так как животные получают только натуральные корма и находятся в благоприятных условиях обитания», − говорится в сообщении.

Специалисты Роскачества также планирует выездные проверки югорских товаропроизводителей в Мегион, Покачи, Сургутский и Нефтеюганский районы.

Ранее в siapress.ru рассказали, как развивается оленеводство в ХМАО.


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Сегодня в 09:54, просмотров: 225, комментариев: 0
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