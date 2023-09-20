Представители Роскачества проверили югорскую оленину на ГОСТ

Роскачество проверило производство «Саранпаульской оленеводческой компании» на соблюдение всех требований и стандартов ГОСТа. Специалисты не выявили вредные вещества в продукции, рассказали в Фонде развития Югры.

«Саранпаульская оленеводческая компания занимается разведением оленей, поголовье которых составляет более 18 тыс. голов. На предприятии работают 53 специалиста из числа коренного местного населения с практическим опытом и знанием специфики трудовой деятельности в области оленеводства. Саранпаульская оленина не содержит вредные вещества, так как животные получают только натуральные корма и находятся в благоприятных условиях обитания», − говорится в сообщении.

Специалисты Роскачества также планирует выездные проверки югорских товаропроизводителей в Мегион, Покачи, Сургутский и Нефтеюганский районы.

Ранее в siapress.ru рассказали, как развивается оленеводство в ХМАО.