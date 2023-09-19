В больницах Югры вводят масочный режим из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

В медучреждениях ХМАО вводят масочный режим из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«По поручению губернатора Югры решением оперативного штаба с 22 сентября из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом во всех медицинских организациях автономного округа будет введен масочный режим и входной фильтр для пациентов и посетителей: измерение температуры тела, обработка рук антисептическими препаратами», - говорится в сообщении.

По данным регионального Роспотребнадзора, в ХМАО за последнюю неделю зарегистрировали 162 случая коронавируса. Показатель выше уровня прошлой недели на 57,3%. Заболеваемость ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога на 34,2%. Превышение порогового уровня среди школьников 7-14 лет на 31,1%.

Медицинские организации округа готовы к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и гриппом, уточнил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. На сегодняшний день прививки от гриппа сделали более 194 тыс. жителей региона.