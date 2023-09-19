Югра примет конференцию финно-угорских писателей

В Югре пройдет Всероссийская конференция финно-угорских писателей с международным участием. Его проведет правительство Югры, а само мероприятие пройдет под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО и международной организации «Северный форум». Ожидается, что конференция соберет около 200 участников, включая литераторов, ученых в сфере литературоведения, языкознания и этнографии, представителей книгоиздания, работников библиотек и учебных заведений, а также переводчиков. Главной целью конференции является содействие развитию литературы, языков и культуры финно-угорских народов, укрепление культурных связей и сохранение этнической идентичности этих народов.

Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, в рамках конференции запланированы различные секции, посвященные мастерству перевода, исследованию финно-угорской литературы, нематериальному культурному наследию финно-угорских народов, языкам и образованию.

Почетным гостем мероприятия станет известный писатель Еремей Айпин, который также является заместителем председателя думы Югры и председателем Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера. В своем творчестве он поднимает важные социальные и нравственные вопросы, а также призывает к бережному отношению к национальной культуре народа ханты.

В рамках культурной программы конференции также ожидается организация литературных мероприятий и мастер-классов, в том числе для начинающих писателей и молодых авторов. Для широкой аудитории будет проведена выставка «Финно-угорский книжный мир» и литературно-этнографическая мастерская.