Ханты-Мансийский НПФ поддержал Кросс нации в городах Югры: в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Пойковском. Этот год по числу участников стал рекордным.

В этот день в Ханты-Мансийске спортсмены и любители спорта встретились на территории Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко. В забегах приняли участие более 4500 тысяч приверженцев здорового образа жизни. В Сургуте в забеге приняли участие 1700 человек. Для многих югорчан этот спортивный праздник стал семейным – на дорожку выходили родители с детьми. Среди них были сотрудники Ханты-Мансийского НПФ. Они поучаствовали в массовом забеге «Кросса нации» на 1500 метров.

Забег проходит уже в 14 раз, впервые он прошел еще в 2009 году. Ханты-Мансийский НПФ много лет участвует в мероприятии и дарит призы участникам.

Президент Ханты-Мансийского НПФ Мария Стулова вручала подарки самым возрастным участникам забега в Ханты-Мансийске и поделилась своими эмоциями: «Здорово, что в забеге могут поучаствовать люди разного возраста. Кросс нации стал одним из ключевых спортивных событий в округе, привлекающим к занятиям спортом тысячи жителей. Это уникальное соревнование, где спортсмен-любитель может выйти на старт вместе с профессионалом. Считаю, что спорт должен быть нормой жизни для каждого».