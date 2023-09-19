Житель Нижневартовска купил права после 6 неудачных попыток сдать экзамен

В Нижневартовске полицейские задержали водителя, который ездил по городу с поддельными правами. На него завели уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД города.

Инцидент произошел на улице 2П2 ЗПУ. Автоинспекторы остановили автомобиль Ford и попросили у водителя документы. При проверке выяснилось, что документы поддельные. В дальнейшем это подтвердила экспертиза.

«Ранее не привлекавшийся к уголовной и административной ответственности вартовчанин признался, что после 6 неудачных попыток сдать экзамен самостоятельно, он решил приобрести водительское удостоверение в сети Интернет за 20 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе ведомства.

Автомобиль вартовчанина поместили на штрафстоянку. Самому мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.