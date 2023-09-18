Кино про охотницу из Югры претендует на главный приз международного фестиваля

Кино про югорчанку открыло международный фестиваль «Флаэртиана», который прошел в Перми. Картину снял режиссер Александр Авилов.

Фильм «Таня. Лето.Зима» повествует об охотнице Татьяне Семиняко – представительнице народа ханты. Женщина и ее семья ведут традиционный образ жизни, живут одни на своих угодьях. Занимаются охотой и рыбалкой. Язык леса и философию охоты Татьяна знала раньше, чем научилась читать и писать. Сейчас женщина учит жить в гармонии с природой своих детей.

Премьера состоялась в Ханты-Мансийске на фестивале «Дух огня». История Татьяны Семиняко должна была стать одной из четырех частей большого документального фильма о молодых жителях Югры. Однако режиссер понял, что готов посвятить истории охотницы целую ленту.

«Когда я познакомился с Таней, то понял, что удачно сложился целый ряд факторов: человек хочет сниматься, очень спокойно реагирует на камеру, не ставит условий, — рассказывает режиссер. — Так она стала героиней двух фильмов. «Таня. Лето. Зима» — это моно-история, притча о жизни отшельницы в тайге. В моей новой картине «Югорские новеллы» тоже есть история о ней, но она другая, это часть мозаики».

На фестивале «Флаэртиана» фильм «Таня. Лето. Зима» стал одним из 13 участников международного конкурса. Кроме Александра Авилова на главный приз претендуют режиссеры из Китая, США, Центральной Африки, европейских стран. Фестиваль «Флаэртиана» проводится уже в 23 раз. В нем принимают участие кинематографисты, которые снимают фильмы о своих современниках. Итоги фестиваля подведут на церемонии закрытия 21 сентября 2021 года.