Тела двух мужчин нашли в реках Казым и Северная Сосьва в Югре

Накануне, 17 сентября, на водоемах в Белоярском и Березовском районах Югры обнаружили тела двух мужчин. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия по обоим происшествиям, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по округу.

«В Белоярском районе, в 7 км от д. Юильск, на реке Казым обнаружен погибший мужчина 1974 г.р. В Березовском районе, в 40 км от п.г.т. Игрим, на реке Северная Сосьва, также обнаружен погибший мужчина, личность устанавливается», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее в Югре во время сплава по реке пропал рыбак.