Прокуратура проверит судебных приставов из-за невыплаты жительнице Нягани алиментов в течение 6 лет

В Нягани прокуратура проверяет сообщения СМИ о том, что жительница Нягани больше 6 лет не получает алименты по вине судебных приставов. Информация об этом опубликована на сайте пресс-службы окружного надзорного ведомства.

«По поручению прокуратуры округа прокуратурой г. Нягани организована проверка по информации, размещенной в СМИ, о неполучении более 6 лет жительницей г. Нягани алиментов из-за судебных приставов», - говорится в сообщении.

Прокуратура Нягани выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об исполнительном производстве ОСП по Нягани УФССП России по ХМАО. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее жительница Нягани рассказала Ura.ru, что не получает алименты из-за судебных приставов. По словам женщины, алименты удерживались с зарплаты ее супруга в течение последних шести лет, но деньги на счет не поступали.