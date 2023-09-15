В Югре обсудили безопасность людей на транспорте в зимний период

Вопросы безопасности граждан в зимний период обсудила комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством Натальи Комаровой. На заседании было объявлено, что в текущем зимнем периоде планируется ввести в эксплуатацию 85 ледовых переправ, включая 57 переправ межмуниципального значения и 28 технологических переправ, предназначенных для нужд предприятий нефтегазодобывающей промышленности.

Исполняющий обязанности директора казенного учреждения Югры «Управление автомобильных дорог» Сергей Стрелок подчеркнул, что работы по устройству «зимников» и ледовых переправ планируется завершить не позднее 25 декабря 2023 года, за исключением двух объектов, которые будут готовы к середине декабря.

Для обеспечения безопасности на ледовых переправах, находящихся в стадии устройства, будет произведена установка соответствующих дорожных знаков, а также установлены заградительные снежные валы и шлагбаумы, которые помешают несанкционированному выезду на опасные участки. Руководитель управления автомобильных дорог подчеркнул, что на переправах будут оборудованы посты с вагонами для обогрева, а также средствами связи и спасательными средствами.

Наталья Комарова обратила внимание глав муниципальных образований на необходимость принятия мер административного воздействия за несанкционированный выезд людей и автомобильной техники на ледовые переправы в местах, где это запрещено. Также было поручено организовать информационную кампанию о состоянии льда на водоемах и опасных местах для выхода на лед в местных средствах массовой информации и социальных сетях.

Участники заседания также оценили готовность объектов тепло- и энергоснабжения, объектов образования, здравоохранения и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов. Как выяснилось, готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в этот период составляет 100%. Наталья Комарова резюмировала, что приоритетом является обеспечение безаварийной работы ЖКХ и устранение инцидентов, если они возникнут, в установленные законодательством сроки.