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Почти 500 человек заболели ОРВИ в Нягани за неделю

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Нягани превышает средний многолетний уровень

Почти 500 человек заболели ОРВИ в Нягани за неделю
Фото: pixabay

В Нягани наблюдается высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом. По оценке медиков, она превышает средний многолетний уровень, сообщил глава города Иван Ямашев.

«Отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями среди населения города, причем во всех возрастных категориях. В структуре заболевших на детское население приходится 88,3%, на взрослое – 11,7%. За последние семь дней простудились 497 человек, нарастающим итогом выявлено 72 случая гриппа», - написал Иван Ямашев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что медики разработали перечень профилактических мероприятий для стабилизации ситуации. Началась прививочная кампания против гриппа – в этом году вакцинации подлежат 39714 взрослых и 12200 детей. В детской поликлинике разделили потоки пациентов.

В бассейнах, расположенных в учреждениях спорта и образования, регулярно проверяется качество воды. Медики рекомендуют проводить в закрытых помещениях обеззараживание воздуха, проветривание, устраивать «утренние фильтры» и носить маски в общественных местах.


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Сегодня в 12:02, просмотров: 187, комментариев: 0
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