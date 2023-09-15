Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Нягани превышает средний многолетний уровень

В Нягани наблюдается высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом. По оценке медиков, она превышает средний многолетний уровень, сообщил глава города Иван Ямашев.

«Отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями среди населения города, причем во всех возрастных категориях. В структуре заболевших на детское население приходится 88,3%, на взрослое – 11,7%. За последние семь дней простудились 497 человек, нарастающим итогом выявлено 72 случая гриппа», - написал Иван Ямашев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что медики разработали перечень профилактических мероприятий для стабилизации ситуации. Началась прививочная кампания против гриппа – в этом году вакцинации подлежат 39714 взрослых и 12200 детей. В детской поликлинике разделили потоки пациентов.

В бассейнах, расположенных в учреждениях спорта и образования, регулярно проверяется качество воды. Медики рекомендуют проводить в закрытых помещениях обеззараживание воздуха, проветривание, устраивать «утренние фильтры» и носить маски в общественных местах.