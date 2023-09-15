Грабитель забрался в пустующую квартиру югорчанки и вынес оттуда шкафы и розетки

В Кондинском районе полицейские задержали 20-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

От действий грабителя пострадала 52-летняя жительница поселка Куминский. Она сообщила полицейским, что неизвестный залез в ее квартиру, которая пустовала с ноября 2022 года, поскольку дом признали аварийным. При этом женщина не перевезла вещи на новое место жительства.

«Неизвестный, воспользовавшись длительным отсутствием жильцов в доме, выбил входную дверь и похитил два шкафа для одежды, кухонный гарнитур, водонагреватель, электрическую плиту с духовкой, две люстры, электропроводку и розетки», - отметили в пресс-службе полиции.

Задержанный полицейскими мужчина пояснил, что совершил хищение с целью наживы. Шкафы он вывез на мотоблоке, а кухонный гарнитур на машине, после чего продал знакомым. Бытовую технику, люстры и электрику злоумышленник вынес в пустующую квартиру на 1 этаже дома и оставил там на хранение.

Большую часть имущества полицейские изъяли. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.