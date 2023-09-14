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​В Югре обсудили ценообразование на тепло в домах

Руководитель Жилстройнадзора Югры ответил на вопросы жителей об отоплении

​В Югре обсудили ценообразование на тепло в домах
Фото siapress.ru

Руководитель Службы жилищного и строительного надзора Югры Артем Копылов провел прямой эфир в группе «Югра» ВКонтакте, где рассказал о ключевых моментах предстоящего отопительного сезона, о которых должен знать каждый житель автономного округа. Эфир был организован и модерирован Центром управления региональными услугами Югры, который агрегировал вопросы жителей, полученные через систему «Инцидент Менеджмент» в социальных сетях, а также через платформу «Госуслуги. Решаем вместе».

Артем Копылов ответил на вопрос о цене теплых батарей – порядок начисления платы за отопление утвержден действующими на территории России едиными правилами предоставления коммунальных услуг. Эти правила включают ряд условий, таких как наличие общедомового (коллективного) прибора учета и индивидуального (квартирного) прибора учета, площадь жилого помещения, год постройки и материалы стен многоквартирного дома. Копылов также подчеркнул важность своевременной подачи показаний приборов учета для корректного начисления платы за отопление. Он напомнил, что собственники должны поддерживать приборы учета в рабочем состоянии.

В случае отсутствия общедомового прибора учета начисления производятся по нормативам, утвержденным окружным департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Более подробную информацию можно найти в записи эфира, который сохранен в группе «Югра» ВКонтакте, где Артем Копылов поделился важными деталями о предстоящем отопительном сезоне.


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Сегодня в 13:54, просмотров: 222, комментариев: 0
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