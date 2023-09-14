Администрация Советского района предоставила недостоверные сведения о расходах

Прокуратура провела проверку соблюдения главой Советского района требований бюджетного законодательства. Ведомство установило, что в администрация муниципалитета предоставила недостоверные сведения о расходах.

«Установлено, что в январе 2022 года между Департаментом культуры ХМАО-Югры и администрацией Советского района заключено соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта здания дома культуры в с.п. Алябьевский. В ходе надзорных мероприятий установлено, что администрацией Советского района в Департамент предоставлен отчет о расходах с недостоверными сведениями, поскольку работы по объекту не выполнены в полном объеме», − говорится в сообщении прокуратуры Югры.

Главу Советского района привлекли к административным ответственности. Ему назначили наказание в виде штрафа.