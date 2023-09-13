Титулованный спортсмен откроет чемпионат УрФО по фиджитал-спорту в Сургутском районе

В Сургутском районе 16 и 17 сентября пройдет чемпионат УрФО по фиджитал-спорту. Торжественное открытие состоится в 14 часов 16 сентября на кибер-арене в Барсово, сообщает пресс-служба районной администрации.

«В торжественной церемонии открытия примет участие олимпийский чемпион, президент Общероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный», - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут в следующих дисциплинах:

- ритм-симулятор, вид программы Just Dance;

- футбольное двоеборье: мини-футбол и киберсимулятор FIFA23;

- баскетбольное двоеборье: баскетбол 3х3, киберсимулятор NBA2k23.

Чемпионат станет отборочным. Победители в каждой дисциплине получат путевки в финал первого в истории чемпионата России по фиджитал-спорту, который пройдет с 5 по 23 октября в Казани.