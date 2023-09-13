Владимир Путин внес Ханты-Мансийск в список «Городов трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин 11 сентября подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» столице Югры – Ханты-Мансийску, а также девяти другим городам страны. Формулировка в тексте документа следующая: «За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность»

Решению главы государства способствовала большая работа по сбору исторических данных, подтверждающих серьезный вклад Ханты-Мансийска в приближение победы в Великой Отечественной войне.

Со знаменательным событием жителей окружной столицы и всех югорчан поздравила губернатор Наталья Комарова. «Присвоение статуса «Город трудовой доблести» Ханты-Мансийску – подтверждение весомого вклада в Победу в Великой Отечественной войне города, всей Югры, каждого жителя автономного округа того времени, – отметила глава региона. – Мы продолжаем добрые традиции, заложенные поколением победителей. Гордимся жителями Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, воспитываем у молодежи чувство патриотизма, долга перед старшим поколением. Важно. Жители Югры сплачиваются перед вызовами и угрозами, защищают своих близких, наш дом, страну. Пусть память, сохраненная в наших сердцах, вдохновит на новые победы».