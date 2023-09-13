Пассажирка рейса «Сочи-Омск» из Югры рассказала подробности экстренной посадки на поле

Жительница Ханты-Мансийска вместе с дочерью оказались пассажирами рейса «Сочи-Омск» авиакомпании «Уральские авиалинии». Ранее экипаж смог экстренно посадить судно на пшеничном поле в Новосибирской области. Женщина поделилась с корреспондентом «Югра-ТВ», что пережила серьезный стресс и осознала ценность жизни.

«Самолет полную высоту не набрал, а летел очень низко над землей. Примерно через 40 минут полета нам сказали, что нужно готовиться к экстренной посадке и эвакуации. Бортпроводник проинструктировал, какое положение необходимо принять и куда бежать при выходе, − рассказала пассажирка. − После такого приземления, я подумала «как же все-таки хорошо жить на этом свете». Дышать, ходить, радоваться всему, видеть и слышать. И никогда не перестану благодарить наш экипаж за спасенные жизни».

Накануне, 12 сентября, летевший из Сочи пассажирский самолет с отказавшей гидравликой успешно приземлился в поле пшеницы под Новосибирском.

Напоминаем, что в Сургуте на фасаде дома по адресу улица Мира, 34А есть огромное граффити, посвященное командирам воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мургину, героически посадившим лайнер А321 на кукурузное поле.