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В Югре 38% компаний сэкономили на корпоративах

Чаще всего югорские фирмы сокращали расходы на корпоративы, рекламу и командировки

В Югре 38% компаний сэкономили на корпоративах
Фото: ru.freepik.com

В Югре компании в этом году чаще сокращали свои расходы на корпоративы. Таким образом поступили 38% фирм. Причем 14% отказались от празднования нового года в кругу коллег вовсе. Также в ТОП-3 сокращений попали командировки и реклама. Реже всего директора компаний старались снизить траты на подбор персонала, аренду офиса и зарплату сотрудникам.

«Согласно опросу, 81% работодателей также намерены экономить в будущем году. Однако в 59% компаний в 2024 году планируется индексация зарплат, в 22% – выборочно для определенных сотрудников, а в 19% индексации не будет», – рассказали представители Зарплаты.ру.


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Сегодня в 10:12, просмотров: 228, комментариев: 0
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