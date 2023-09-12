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В Югре пройдет XIII Международный молодежный экологический форум «Одна планета – одно будущее!»

Югра соберет делегатов на форуме «Одна планета – одно будущее!»

В Югре пройдет XIII Международный молодежный экологический форум «Одна планета – одно будущее!»
Фото: ru.freepik.com

XIII Международный молодежный экологический форум «Одна планета – одно будущее!» (далее – Форум) проводится в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 декабря 2022 года № 841-рп «О плане основных мероприятий, реализуемых Правительством и исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году».

Форум объединяет делегатов:

XIV Международной конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: молодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регионах великих рек мира»;

XVII Окружного молодежного экологического форума «Сохраним цветущий мир Югры».

Все делегаты являются участниками программных мероприятий Форума.

Учредители Форума:

Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО;

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Организаторы Форума:

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Природнадзор Югры).

Сроки проведения: 26-30 сентября 2023 года.

Место проведения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса 45, гостиница «Олимпийская».

Цель Форума: объединение усилий молодежи по сохранению природного и культурного наследия в регионах уникальных водных объектов в рамках межрегионального и международного сотрудничества.

Задачи Форума:

вовлечение молодежи в проведение мероприятий, акций, волонтерских практик по сохранению природного и культурного наследия в регионах уникальных водных объектов;

наращивание потенциала молодого поколения средствами экологического просвещения в интересах устойчивого развития;

создание инициативных эколого-просветительских проектов и дальнейшая их реализация;

обеспечение поддержки и признания молодежи, осуществляющей общественно-полезную экологическую деятельность;

изучение опыта межрегиональных и международных молодежных экологических объединений в природоохранной деятельности.

Официальный язык Форума: русский

Участники:

В Форуме принимают участие делегаты в возрасте от 14 до 19 лет:

обучающиеся ассоциированных школ ЮНЕСКО – России, стран ближнего и дальнего зарубежья;

обучающиеся старших классов и студенты профессиональных образовательных организаций России;

представители школьных лесничеств, волонтерских объединений и общественных экологических организаций Югры.

Количество участников:

  • 40 участников от муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (рекомендуемый состав делегации: 3 человека, в том числе 1 руководитель; большее количество участников согласовывается с Организационным комитетом);
  • 30 участников от ассоциированных школ ЮНЕСКО:

10 участников из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья (рекомендуемый состав делегации: 1 участник и 1 руководитель делегации, большее количество участников согласовывается с Организационным комитетом);

20 участников из субъектов Российской Федерации (рекомендуемый состав делегации: 1 участник и 1 руководитель делегации, большее количество участников согласовывается с Организационным комитетом).

Примечание: количество участников может быть изменено по согласованию с Организационным комитетом.

Программные мероприятия Форума: церемонии открытия и закрытия Форума; образовательные тематические модули; конференция; заочный конкурс экоблогов; образовательный курс для руководителей (по отдельной программе); мастер-классы с элементами национальной культуры; творческий квартирник; выставка о деятельности экологических организаций/ объединений; дискуссионные, спортивные, экскурсионные программы.

Условия участия в Форуме:

Оплата питания, проживания, участия в программных мероприятиях - осуществляется за счет принимающей стороны. Оплата проезда к месту проведения Форума и обратно осуществляется за счет направляющей стороны.

Для участия в Форуме необходимо иметь с собой:

паспорт/свидетельство, полис медицинского страхования;

удобную и теплую одежду и обувь для участия в спортивных мероприятиях, в том числе на открытом воздухе; выездных экскурсионных программах;

для участников форума в возрасте до 18 лет при заселении в гостиницу необходимо иметь согласие родителя или законного представителя на сопровождение несовершеннолетнего на имя руководителя делегации, заверенное нотариально.

Регистрация участников на Форум проводится до 4 сентября 2023 года по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6492dc26d0468802e5b9ed7c/. Оригинал согласия на обработку персональных данных (Приложение 1) предоставляется при заезде.

Для участия в онлайн формате представителей ассоциированных школ ЮНЕСКО стран ближнего и дальнего зарубежья необходимо подать заявку путем регистрации по ссылке до 10 сентября 2023 года:

https://forms.yandex.ru/u/64a7e6c673cee727e105281d/. Слайдовые презентации природоохранных и эколого-просветительских проектов необходимо направить на электронный адрес EcoforumUgra@yandex.ru с пометкой «Конференция».

Положение и программа Форума будут размещены на официальном сайте Природнадзора Югры prirodnadzor.admhmao.ru в разделе «Формирование экологической культуры» - Форум, в группе ВКонтакте https://vk.com/vstileeko.

Для информирования участников Форума действует официальная группа Международного молодёжного форума «Одна планета – одно будущее! В социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/eco_forum_Yugra.

Контактные лица:

Филиппова Мария Александровна, начальник отдела формирования экологической культуры Природнадзора Югры, телефон: 8(3467)388-790 доб.5622, e-mail: FilippovaMA@admhmao.ru (общее руководство за подготовкой и проведением Форума);

Карасева Диана Дмитриевна, главный специалист отдела формирования экологической культуры Природнадзора Югры, телефон: 8(3467)388-790 доб.5625, e-mail: KarasevaDD@admhmao.ru (куратор Форума).

Дополнительная информация

Заезд участников 26 сентября 2023 года до 12 часов дня; (для представителей субъектов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья возможен ранний заезд, обозначенный в заявке и связанный с прибытием самолетов, но не ранее 26 сентября).

Выезд 30 сентября 2023 года до 12.00 для всех участников.

Заезд до 26 сентября и выезд после 12.00 часов 30 сентября оплачиваются самостоятельно делегациями.


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Сегодня в 16:50, просмотров: 158, комментариев: 0
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