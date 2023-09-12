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​Наталья Комарова обсудила с югорчанами общественные инициативы и социальный бизнес

Губернатор Югры провела онлайн-эфир о социальной экономике

​Наталья Комарова обсудила с югорчанами общественные инициативы и социальный бизнес
Фото admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова посвятила очередной прямой эфир сложному, но развивающемуся и перспективному явлению на территории округа – социальной экономике и предпринимательству. «Работаем по принципу одного окна. Человек, входя в зону нашей ответственности, получает комплексное сопровождение единым пакетом: от предоставления мер социальной поддержки, социальных услуг до полного разрешения конкретной жизненной ситуации, – отметила Наталья Комарова. – Оказываем социальную помощь, в том числе на основании социального контракта. В этом году заключено 1825 социальных контрактов. Каждая вторая малоимущая семья улучшила материальное положение, каждая третья — преодолела уровень бедности. Это свидетельствует о том, что такая помощь востребована, эффективна и доступна для граждан».

Важный способ стимулирования этой сферы – премия правительства Югры «Признание», которая дается за социально значимые проекты и успешные гражданских инициативы от частных лиц. Отбор кандидатов идет в онлайн-формате на платформе «Единый личный кабинет активиста», прием заявок на текущий конкурс продолжится до 30 сентября. Также для инициативных граждан существует конкурс на грант губернатора для физических лиц – сейчас идет очередной сбор заявок, он продлится до 2 октября. Участвовать могут все желающие жители Югры в возрасте от 14 лет, но нужно быть готовым собирать поддержку земляков при помощи специального «виртуального краудфандинга», который также будет идти в режиме онлайн.

«Смысл конкурса не только в том, чтобы поддержать интересные проекты, но и в том, чтобы выявить лидеров, сильные местные команды и в дальнейшем помогать им на системной основе, – объяснил заместитель генерального директора фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Дмитрий Сафиоллин. – Каждый проект после сбора виртуального капитала проходит экспертную оценку региональными и федеральными экспертами. Самые интересные проекты, даже те, которые не получат грант, мы будем сопровождать. На средства гранта можно записать свой первый музыкальный альбом, издать книгу, поставить любительскую театральную постановку, провести научное исследование, обучить членов своей команды новым навыкам, выехать на форумы и конференции, купить необходимое оборудование».

Таковых конкурсов уже было три, и их результаты уже можно оценивать. Например, в эфире прозвучала история жительницы Излучинска Надежды Октябрьской, которая выиграла два гранта губернатора и на эти деньги реализовала два проекта по поддержке семей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра. Воодушевившись этим опытом, Надежда планирует создать ресурсный центр для помощи таким семьям в очном и дистанционном формате.

Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, в регионе стабильно растет количество компаний со статусом «социальное предприятие». В 2020 году таковых было 204, а на сентябрь 2023 года – 352, то есть за три года – почти плюс 75 процентов. Благодаря отстроенной системе поддержки инициатив общественников, граждан и социальных предпринимателей Югра пятый год подряд становится лидером в поддержке СОНКО среди регионов России по версии Минэкономразвития. Эта система все время совершенствуется. Так, с 30 июня этого года окружное правительство понизило аренду для СОНКО и бизнеса за жилые помещения, предоставляемые для социального обслуживания граждан.

При этом в Югре системно работает поддержка начинающего социального бизнеса. «Среди мер помощи – выход на электронные торговые площадки, разработка логотипа, подготовка рекламного видеоролика, помощь в продвижении странички во ВКонтакте. С полным списком мер поддержки можно ознакомиться на сайте фонда. Все меры поддержки оказываются на безвозмездной основе», – отметил генеральный директор фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Андрей Зубарев.

В резюме почти двухчасового эфира, собравшего аудиторию почти в 350 тысяч человек, Наталья Комарова отметила: «Клиентоцентричность, проактивность, внедрение цифровых сервисов с соблюдением адресного, индивидуального подхода, запросов югорчан — приоритеты, на которых мы выстраиваем нашу работу».


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Сегодня в 14:51, просмотров: 80, комментариев: 0
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