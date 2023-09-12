Новых прокуроров назначили в Сургутском районе и Нижневартовске

Генеральный прокурор РФ назначил новых прокуроров в Нижневартовске и Сургутском районе. В Нижневартовске на должность назначен Александр Еременко, в Сургутском районе - Максим Мавлютов.

Александр Еременко окончил Тюменский госуниверситет. С 1999-го по 2007 год работал в ХМАО в налоговой службе и в полиции. В прокуратуре - с 2007 года. С 2020 года возглавлял прокуратуру Сургутского района.

Максим Мавлютов также учился в Тюменском госуниверситете. Сначала работал в налоговой полиции, а в 2002 году перешел в органы прокуратуры. С октября 2013 года занимал должность прокурора Нижневартовска.